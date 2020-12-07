أرمينيا تسجل 407 إصابات جديدة بكورونا و18 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الإثنين، تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 142 ألفًا و344 إصابة.

أوضحت وزارة الصحة - حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية - أن 853 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ(24) ساعة الماضية ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 117 ألفًا و649 متعافيا، في حين توفى 18 مصابًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 2344 وفاة.

وأكدت الوزارة أنه تم إجراء 1349 اختبارًا للكشف عن

الإصابة بفيروس كورونا أمس الأحد.

وحذرت أحزاب المعارضة في أرمينيا، رئيس الوزراء نيكول باشينيان، من تنظيم عصيان مدني بشتى أرجاء البلاد إذا لم يتنح بحلول ظهر الثلاثاء.

نظم عشرات الآلاف من أنصار المعارضة مسيرة بأنحاء العاصمة الأرمينية، للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء على خلفية تعامله مع النزاع مع أذربيجان بشأن ناغورنو كاراباخ، وفقا لقناة العربية.

وخلال ستة أسابيع من القتال العنيف الذي انتهى باتفاق سلام توسطت فيه روسيا في 10 نوفمبر، استعاد الجيش الأذربيجاني الأراضي

التي سيطرت عليها القوات الأرمينية لأكثر من ربع قرن.

ويرفض باشينيان التنحي، وقد دافع عن اتفاق السلام باعتباره "خطوة مؤلمة ولكنها ضرورية" منعت أذربيجان من اجتياح إقليم ناغورنو كاراباخ بأكمله.

واحتشد أكثر من 20 ألف متظاهر في يريفان السبت مرددين هتافات مثل "نيكول، أيها الخائن!" و"نيكول، ارحل!"، ثم ساروا إلى المقر الرسمي لرئيس الوزراء.

وانضم العديد من كهنة الكنيسة الأرمينية إلى الاحتجاج، ونددوا بباشينيان لسماحه لأذربيجان بالسيطرة على بعض الأماكن الدينية.

وخلال مسيرة السبت قال السياسي المخضرم فازغين مانوكيان الذي رشحه 17 حزباً لرئاسة الوزراء، إنه في حال وصل للسلطة ستسعى حكومته الانتقالية لإعادة التفاوض على بعض النقاط الغامضة من اتفاق السلام مع باكو.