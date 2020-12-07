شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابات روسيا بـ”كورونا” تقتترب من مليوني ونصف حالة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 12:32 مساءً, 7 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 456 حالة وفاة بالإضافة إلى 28142 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 43597 وفاة و2488912 إصابة.

وذكر البيان ان عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 18850 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 1956588.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات روسيا بـ”كورونا” تقتترب من مليوني ونصف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.