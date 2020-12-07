مقتل موظف حكومي بإطلاق نار في البصرة

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل موظف حكومي جراء إطلاق نار في منطقة دور النفط بمحافظة البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة، صوب سيارة كان يستقلها موظف حكومي، أثناء مرورها في منطقة دور النفط، ما أسفر عن مقتله في الحال".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادثة، فيما نقلت سيارة إسعاف الجثة إلى دائرة الطب العدلي".
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