مقتل موظف حكومي بإطلاق نار في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة، صوب سيارة كان يستقلها موظف حكومي، أثناء مرورها في منطقة دور النفط، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادثة، فيما نقلت سيارة إسعاف الجثة إلى دائرة الطب العدلي".