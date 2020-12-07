القبض على أحد عناصر 'استخبارات داعش' في كركوك

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك".وأضافت أنه "مطلوب وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية والذي شغل منصب (عنصر استخبارات) بما يسمى قاطع الرياض في عصابات داعش الارهابية".

وتابعت أنه "تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".