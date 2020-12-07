توقيف نحو 200 مسافر إسرائيلي في مطار دبي الدولي

أوقفت السلطات الإماراتية، صباح اليوم الاثنين، نحو 200 مسافر إسرائيلي على متن طائرة لشركة "فلاي دبي"، عند وصولهم مطار دبي الدولي.
ولم يتضح سبب التوقيف، ومن المرجح أن يكون ذلك متعلقا بمسألة تأشيرات الدخول غير المنظمة، وفقا لقناة "i24news" الإسرائيلية.
كما أوقفت رحلة أخرى كانت ستقلع صباح اليوم من مطار "بن غوريون" قرب تل أبيب، وتم إنزال ركاب الطائرة إلى أن يتم حل المشكلة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "المشاورات جارية لحل القضية، وإن كبار مسؤولي وزارة الخارجية يعالجون الموضوع الآن".
كما أوقفت رحلة أخرى كانت ستقلع صباح اليوم من مطار "بن غوريون" قرب تل أبيب، وتم إنزال ركاب الطائرة إلى أن يتم حل المشكلة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "المشاورات جارية لحل القضية، وإن كبار مسؤولي وزارة الخارجية يعالجون الموضوع الآن".
وتم تأخير أربع رحلات لشركة الطيران الإسرائيلية "يسراير" إلى دبي اليوم، وطلب من الركاب "مراعاة التغييرات".
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