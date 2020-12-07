الجيش الليبي يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار المتوصل إليه بجنيف

محمد اسماعيل - القاهرة - بنغازي - أ ش أ
جددت القيادة العامة للجيش الليبي تأكيد التزامها وتمسكها التام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة 5+5 في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأعرب الجيش الليبي - في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم الاثنين- عن قلقه بشأن تطور الوضع الميداني في مناطق التماس مع المليشيات المسلحة.
وأشار البيان إلى أن قيادة الجيش الليبي أصدرت "تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات القوات المسلحة أن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر.
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