صور.. وزير القوى العاملة يفتتح "ملتقى السلامة والصحة المهنية" في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

افتتح الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أركان حرب أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الاثنين، ملتقى السلامة والصحة المهنية، بمصنع سكر قوص جنوبي محافظة قنا، وسط عدد كبير من العاملين بأقسام المصنع.

ناقش الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، التشريعات والقوانين الخاصة بالسلامة المهنية، كذلك أنظمة الأمن الصناعي والانذار خلال الطوارئ والأزمات، كما شدد الوزير على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية بصرامة، حرصًا على سلامة العاملين، وتأمين قدرة المؤسسات على مواصلة العمل والإنتاج، مع الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للعاملين خلال العمل.

وأشار سعفان إلى أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المجتمع بالتعاون مع الجامعات المصرية، جائحة كورونا كانت أكبر دافع لمؤسسات للاهتمام بسبل السلامة والصحة المهنية، ليس على سبيل المنشآت الصناعية، بل على مستوى المنازل والعقارات، لأن الوقاية دوما خير من العلاج، ولابد أن تصبح السلامة مسئولية سلوكية عن قناعة، لكل عامل برعاية النقابات والمؤسسات، ولابد أن يصبح العامل المصري سفيرا للإجراءات السلامة في المجتمع، انطلاقا من قاعدة " لا ضرر ولا ضرار"، لدعم جهود الدولة الجبارة في مواجهة تلك الجائحة.