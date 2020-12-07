هيئة التنمية الصناعية تعقد لقاء موسعا مع المستثمرين الحاصلين على أراضي جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عقد اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لقاء موسعا مع المستثمرين المخصص لهم أراضي صناعية في المراحل الثلاث التي تم طرحها بدءًا من شهر أكتوبر عام 2019 حتى الآن، من خلال خريطة الاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات والمدن الصناعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بشأن التواصل مع المستثمرين، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وقال اللواء محمد الزلاط، إن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الهيئة، في إطار المنهج الجديد الذي تتبعه وزارة التجارة والصناعة للتواصل مع المستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تنفيذ خطط الدولة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وأشار الزلاط إلى أن اللقاء استهدف حصر شكاوى ومقترحات المستثمرين والعمل على التوصل إلى حلول للتغلب على التحديات التي تواجههم وذلك بالتعاون والتنسيق مع باقي الأجهزة والجهات المعنية، فضلاً عن تفادي هذه التحديات في الطروحات المقبلة.

وأضاف أن الهيئة تسعى حالياً لتطبيق فكر اللامركزية من خلال تبسيط الإجراءات المستندية وتوحيدها في كافة فروع الهيئة وربطها مع المقر الرئيسي، وذلك تيسيراً على مجتمع المستثمرين وبما يسهم في الارتقاء بالخدمة المقدمة لهم وتوفير الوقت وعدم تحميلهم بأي أعباء إضافية.

وأشار إلى أهمية تواصل المستثمرين مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يقوم بدور فاعل في تقديم العديد من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات ومن بينها اليات تمويلية لشراء المعدات والآلات فضلاً عن الدعم الفني الخاص بالتسويق والتدريب.

وأدلى المستثمرون المشاركون في اللقاء بمقترحاتهم حول العقبات التي تواجههم والتي تركزت في أهمية استكمال ترفيق الأراضي الصناعية المخصصة لهم والإسراع في الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي فضلا عن أهمية تفعيل فروع الهيئة لحصول المستثمر على الخدمة دون الحاجة للتوجه الى المقر الرئيسي للهيئة.