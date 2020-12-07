تطورات كورونا حول العالم.. دول تبدأ التطعيم وأخرى تسجل إصابات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - لا زال فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره في مختلف دول العالم ، وسط إعلان العديد من الدول خططها لبدء مرحلة التطعيم ضد الفيروس.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 67 مليونا و392 ألفا و712 إصابة، الإثنين.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و541 ألفا و745 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 46 مليونا و583 ألفا و680 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر /كانون الأول 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

بدء التطعيم في روسيا

بدأت العاصمة الروسية موسكو، السبت، توزيع جرعات من لقاح “سبوتنيك-في” المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على 70 مستشفى.

يأتي ذلك في أول تطعيم جماعي ضد المرض في روسيا.

وقال فريق العمل المعني بفيروس كورونا في موسكو إن اللقاح الروسي الصنع سيتاح أولا للأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي والمدرسين والإخصائيين الاجتماعيين لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

لقاح أسترازينيكا في الهند

ذكرت عدة تقارير في وسائل الإعلام الهندية نقلا عن وكالة برست تراست للأنباء أن معهد الأمصال بالهند والذي يعد أكبر منتج للقاحات في العالم من حيث الحجم طلب الحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ في البلاد للقاح شركة أسترا زينيكا لكوفيد-19.

وقال تقرير الوكالة نقلاً عن مصادر رسمية إن الشركة تقدمت بطلب إلى المراقب العام للعقاقير في الهند مشيرة إلى الاحتياجات الطبية التي لم يتم تلبيتها بسبب الجائحة ولمصلحة الناس بشكل عام.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقدم شركة فايزر للحصول على تصريح مماثل للقاح فيروس كورونا في الهند يوم السبت.

وقالت متحدثة باسم فايزر لرويترز “ما زلنا ملتزمين بالتواصل مع حكومة الهند واستكشاف فرص جعل هذا اللقاح متاحا للاستخدام في البلاد.”

وأوضح طلب معهد الأمصال أن البيانات من 4 دراسات سريرية أظهرت أن لقاح أسترازينيكا‭ ‬كان فعالًا للغاية ضد إصابات كوفيد-19 الشديدة وذلك وفقا للتقرير.

ويعد لقاح أسترازينكا مجديا من ناحية النقل والتوزيع في الهند حيث يمكن تخزينه في درجة حرارة تتراوح بين درجتين و8 درجات مئوية.

لقاح فايزر – بيونتيك في كندا

قال مسؤول كبير في شركة بيونتيك للأدوية إن شحن لقاحات كوفيد-19 لكندا قد يبدأ في غضون 24 ساعة بعد موافقة السلطات الصحية الكندية على اللقاح.

ومن المتوقع أن يكون اللقاح الذي طورته بشكل مشترك شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك أول من يحصل على الموافقة في كندا على الرغم من أن البلاد وقعت صفقات توريد مع 7 شركات مصنعة للقاح.

ومنذ أن وافقت بريطانيا على لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر الأسبوع الماضي ليحتل المركز الأول في السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ تحول التركيز إلى مدى سرعة تحرك الدول الأخرى ومتى سيكون اللقاح متاحا للناس.

وقال شون ماريت المدير التجاري لشركة بيونتيك لهيئة الإذاعة الكندية “إذا استخدمت المملكة المتحدة كمثال فقد حصلنا على الموافقة في الساعة الواحدة صباحا ووافقنا على الإفراج عن اللقاح وشحنه في غضون 24 ساعة “.

وقال مسؤول كبير إن من المتوقع أن توافق وزارة الصحة الكندية على اللقاح خلال “الأسبوع المقبل”.

وتتوقع كندا وصول أول 6 ملايين جرعة من فايزر و موديرنا في الربع الأول من 2021 وهو ما يكفي لثلاثة ملايين من سكان كندا البالغ عددهم 38 مليون نسمة.

وتجتاح موجة ثانية من كوفيد-19 كندا مسجلة أرقام قياسية لعدد الإصابات اليومية الجديدة. وسجلت كندا حتى الآن 408921 إصابة و12589 وفاة. وأدى ذلك إلى جعل اللقاح يمثل أولوية قصوى للحكومة.

15 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 في السادس من ديسمبر /كانون الأول نزولا من 18 إصابة في اليوم السابق .

وأضافت اللجنة في بيان أن 12 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج. وسجلت ثلاث حالات منقولة محليا في منطقة منغوليا الداخلية.

وذكرت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل ست إصابات جديدة لا تظهر عليها أعراض ارتفاعا من حالتين في اليوم السابق .

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86634 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

ارتفاع الإصابات في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 7455 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و261 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي للإصابات إلى مليون و175850 والوفيات إلى 109717.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.