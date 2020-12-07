فريق الاستجابة السريعة الأمريكي: الحياة ستعود لطبيعتها في العام المقبل.. ولا آثار جانبية للقاحي “موديرنا” و”فايزر”

أكد فريق الاستجابة السريعة الأمريكي لفيروس كورونا، أنه لم تظهر آثار جانبية للقاحي “فايزر” أو “موديرنا” حتى الآن.

وتوقع الفريق أن تعود الحياة إلى وتيرتها الطبيعية في أبريل أو ماي من العام المقبل، وذلك بعد ظهور لقاح معتمد للفيروس التاجي.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الأمريكية إنها تتوقع ترخيص أول لقاح ضد كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة.