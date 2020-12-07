أكد فريق الاستجابة السريعة الأمريكي لفيروس كورونا، أنه لم تظهر آثار جانبية للقاحي “فايزر” أو “موديرنا” حتى الآن.
وتوقع الفريق أن تعود الحياة إلى وتيرتها الطبيعية في أبريل أو ماي من العام المقبل، وذلك بعد ظهور لقاح معتمد للفيروس التاجي.
من جانبها، قالت وزارة الصحة الأمريكية إنها تتوقع ترخيص أول لقاح ضد كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق الاستجابة السريعة الأمريكي: الحياة ستعود لطبيعتها في العام المقبل.. ولا آثار جانبية للقاحي “موديرنا” و”فايزر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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