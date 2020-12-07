شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسعى للحصول على موافقة طارئة للقاح أسترازينيكا والان نبدء بالتفاصيل
وذكر تقرير الوكالة نقلاً عن مصادر رسمية إن الشركة تقدمت بطلب إلى المراقب العام للعقاقير في الهند مشيرة إلى الاحتياجات الطبية التي لم يتم تلبيتها بسبب الجائحة ولمصلحة الناس بشكل عام.
ولم يتسن الوصول لمعهد الأمصال للرد على طلب من رويترز للتعليق.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقدم شركة فايزر للحصول على تصريح مماثل للقاح فيروس كورونا في الهند يوم السبت.
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