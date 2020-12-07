هواوي تبتكر حلولاً تقنية جديدة لتطوير التعليم في الشرق الأوسط

وقالت الشرك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في إطار مشاركتها الموسعة في نسخة العام الحالي من أسبوع جيتكس للتقنية، أطلقت هواوي مجموعة من حلول التعليم الذكية تستهدف المساهمة في تطوير أساليب جديدة للتعليم عن بعد وتوفير نماذج تعليمية تواكب المستجدات التي تسببت بها الجائحة هذا العام وتسلتزم حلولا جديدة لمواصلة العملية التعليمية".وأضاف البيان: "تسعى الشركة من خلال الابتكارات والحلول الجديدة لتحسين جودة التعليم في بلدان منطقة الشرق الأوسط على مدار الأعوام القادمة بعد أن أجرت العديد من الدراسات والأبحاث لتطوير هذه الحلول التي تعرض لأول مرة على الهيئات الحكومية والمؤسسات المعنية بالتعليم في جناح الشركة بالمعرض".

وتابع أن "أكثر من 1.5 مليار طالب حول العالم توقفوا عن الذهاب إلى المدارس والجامعات بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى تزايد الاعتماد على تقنيات المعلومات والاتصالات لضمان مواصلة العملية التعليمية، حيث تسعى كافة السلطات المحلية في بلدان المنطقة للاستثمار في التقنيات التعليمية الجديدة لتحقيق القيمة المضافة المستهدفة للعملية التعليمية على ضوء الواقع الحالي ووضع خطط تحسين أساليب التعلم عن بعد على المدى الطويل".



وأشار البيان إلى أن "هواوي تركز على إنجاز التحول الرقمي في قطاع التعليم كأولوية. وتعمل على ذلك وفق خمس مراحل تشمل استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز خدمات التدريس والتعليم والبحث والإدارة والدعم، حيث توفر هواوي حلولاً شاملة بالاعتماد على خبرتها الكبيرة في الشبكات السلكية واللاسلكية، لا سيما شبكات الجيل الخامس الجديد، بالإضافة إلى قدراتها الكبيرة في توفير الأجهزة المتصلة وشبكات إنترنت الأشياء ودمجها بحلول الذكاء الاصطناعي وقدرات السحابة الالكترونية لتخزين وتحليل البيانات".

ونقل البيان عن علاء الشيمي، المدير التنفيذي والنائب الأول لرئيس مجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، قوله: "واجه الطلاب والمعلمون العديد من التحديات في العام الحالي بسبب الجائحة، إلا أن العمل على توفير المنصات الرقمية التعليمية عن بعد كان قد بدأ قبل بدء الأزمة".

وقال الشيمي "لكن الطلب على الحلول التعليمية في المؤسسات الأكاديمية شهد العام الحالي تزايد كبيراً نظراً لدورها الهام في تمكين الطلاب والمعلمين من استغلال وقتهم على أفضل وجه. ولا تسهم حلول تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة في تحسين تجارب التعلّم والتعليم فحسب، بل تتيح إدارة البرامج الأكاديمية بشكل أكثر سهولة كذلك".

لفت البيان إلى أن "من بين الحلول التعليمية الأساسية التي توفرها هواوي، يبرز حل الصف الدراسي الالكتروني eClassroom الذي يوفر بيئة تعليمية ذاتية. وتوفر التقنيات الحديثة للصفوف الدراسية شاشات عرض تعليمية فائقة الوضوح والدقة HD 4K وإمكانية الاشتراك بالدورات الدراسية بنقرة واحدة والبيانات والتعليقات التوضيحية بشكل واضح ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل سلس، فيما يسهم حل التعليم عبر الإنترنت من هواوي في نشر الدورات الدراسية وغيرها من الموارد التعليمية".

وأردف بالقول: "كما صممت هواوي حلول مقرات العمل اللاسلكية لتوفرها للقطاع التعليمي، حيث تتيح الحلول الشاملة إمكانية الوصول إلى جميع الموارد داخل الصف الدراسي أو المبنى التعليمي بسهولة تامة ضمن منطقة محددة مخصصة لذلك. ويمكن تعزيز الحلول التعليمية من خلال دمجها مع شبكات بروتوكول الإنترنت والشبكات البصرية التي تصل نسبة الألياف الضوئية فيها إلى 80%، مما يوفر اتصالات سلكية سلسة ويحد من استهلاك الطاقة والمساحة بنسبة كبيرة".