

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، عن وصول وفد سعودي إلى العاصمة العراقية بغداد، فيما أشارت إلى أن لجنة مختصة ستجري دراسة موقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من المملكة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن الأمانة العامة قولها، إنه "سيعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال العراقي - السعودي". وأضافت أن "اللجنة المختصة ستجري دراسة موقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من السعودية".

كانت هذه تفاصيل خبر وفد سعودي يصل إلى بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.