اليوم.. انطلاق الاسبوع السابع من دوري الكرة الممتاز

رياضة 2020-12-07 | 07:44 357 مشاهدة

تنطلق اليوم منافسات الاسبوع السابع من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بإقامة اربع مباريات في بغداد والنجف والديوانية.

وفيما يلي مباريات اليوم: الديوانية X الطلبة (ملعب الديوانية)

الكهرباء X أمانة بغداد (ملعب التاجي)

الصناعات ك X الميناء (ملعب الصناعة)

نفط الوسط X النفط (ملعب النجف الدولي)



وستقام جميع المباريات عند الساعة الثانية ظهراً، باستثناء مباراة نفط الوسط والنفط، التي ستقام عند الساعة الرابعة و15 دقيقة عصراً. وستقام جميع المباريات عند الساعة الثانية ظهراً، باستثناء مباراة نفط الوسط والنفط، التي ستقام عند الساعة الرابعة و15 دقيقة عصراً. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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