ترامب يثير الجدل مجدداً: «سأفوز في الانتخابات الرئاسية»

واصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إثارة الجدل مجدداً، بعدما أعلن خلال مشاركته في ولاية جورجيا بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، أنه "سيفوز في الانتخابات الرئاسية"، والتي أعلن جو بايدن فوزه بها قبل نحو شهر.

وأكد ترامب للمئات من أنصاره، الذين تجمّعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا: "نحن نفوز في هذه الانتخابات".

وأضاف ترامب وسط الهتافات: "سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا، نحن لم نخسر".

وعلى الرغم من هجوم ترامب على نظام الانتخابات الأمريكي، إلا أن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية".

وجاء ترامب إلى ولاية جورجيا دعمًا لمرشّحَين جمهوريّين في انتخابات فرعيّة تُعتبر حاسمة لتحديد الغالبيّة في مجلس الشيوخ وموازين القوى في العاصمة واشنطن.

وقال ترامب إنّه في حال "لم يفز" السناتوران ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر فـ"لا شيء يمكنه إيقاف الديموقراطيين"، مضيفاً: "لا فكرة لديكم إلى أيّ حد سيكون الأمر سيّئًا".

وخصّص ترامب جزءًا كبيرًا من خطابه للحديث عن الانتخابات الرئاسيّة في 3 نوفمبر، مذكراً بانتصاراته في ولايتي فلوريدا وأوهايو.