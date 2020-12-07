القومي للمرأة بالشرقية يُشكل غرفة عمليات لمتابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن المجلس القومي للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مُقررة فرع المجلس بالشرقية، تشكيل غرفة عمليات على مدار يومي جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي تنطلق في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، بمقر الفرع؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية لتلقى أية شكاوى من السيدات والفتيات والعمل على حلها وتذليل العقبات.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركز انتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية للاقتراع، فيما تشهد الانتخابات تنافس 42 مرشحًا على 21 مقعد مخصص للنظام الفردي بعدما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر المقاعد المخصصة لنظام القائمة في الجولة الأولى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، والتى تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بقطاع القاهرة وقطاع شرق الدلتا، وتمكن 41 مرشحا من حسم المقاعد بالنظام الفردى، وستجرى فى دوائر متبقية لـ 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.