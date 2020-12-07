محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو ف- (أ ش أ):

نفى مسؤول في شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" صحة البلاغ بشأن وجود قنبلة على متن طائرة للشركة وصلت أمس الأحد إلى نيويورك في رحلة من موسكو.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين عن المسؤول قوله "كان هناك بلاغ بوجود جسم غريب على متن الطائرة لكن لم تتأكد صحته، لقد فحصنا كل شيء، ويتم حاليا إعداد الطائرة لرحلة العودة، وقريبا يبدأ الركاب بالصعود على متن الطائرة".

وكانت شرطة النقل والمواصلات في نيويورك قد تلقت بلاغا بوجود قنبلة على متن طائرة حطت في مطار جون كينيدي الدولي، وتم فحص الطائرة بعد إنزال جميع ركابها.

وتسبب الحادث في تأخير إقلاع رحلة العودة لأكثر من ثلاث ساعات.

كانت هذه تفاصيل خبر مسئول روسي ينفي وجود قنبلة على رحلة "إيروفلوت" إلى نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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