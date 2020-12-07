الحماية المدنية تُمشط محيط اللجان قبل بدء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

مشطت الأجهزة الأمنية بقسم المفرقعات، التابع لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، محيط اللجان الانتخابية بالمحافظة، وعددها 1597 لجنة؛ قبل بدء عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والمُقرر لها أن تنطلق في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركز انتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية للاقتراع، فيما تشهد الانتخابات تنافس 42 مرشحًا على 21 مقعد مخصص للنظام الفردي بعدما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر المقاعد المخصصة لنظام القائمة في الجولة الأولى.

ينطلق صباح اليوم الإثنين التصويت لجولة الإعادة لانتخابات البرلمان بالداخل لمحافظات المرحلة الثانية، على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.