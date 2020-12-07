حدث ليلاً| 418 إصابة بكورونا وتطورات صفقة القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

21 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 177 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103501 حالة حتى اليوم.

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الرئيس السيسي: الشراكة مع فرنسا ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة المتوسط والشرق الأوسط

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس بمقابلة جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، وذلك مساء اليوم الأحد بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.

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القومي للأجور: صرف 3.6 مليار جنيه للمستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة

قالت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، إنه تقدم 6 مليون شخص للحصول على دفعة جديدة من منحة العمالة الغير منتظمة وإن 2 مليون و260 ألف فقط سيتم صرف المنحة لهم وذلك بعد تنقية البيانات وتطبيق معايير الاستحقاق على المتقدمين.

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أستاذ أحياء: توقعات بتبخر فيروس كورونا بحلول عام 2022

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية، إن الأعراض الجانبية للقاحات فيروس "كورونا" المستجد خفيفة ولا تذكر وتتمثل في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتكسير بالجسم.

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اللجنة العلمية لمواجهة كورونا: زيادة مرتقبة للإصابات في ديسمبر ويناير

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، إن هناك زيادة مرتقبة لأعداد إصابات كورونا في العالم خلال شهري ديسمبر ويناير.

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أبوالغيط: صفقة القرن لم تعد موجودة.. ومن الأفضل صياغة جديدة للأمن القومي العربي

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن صفقة القرن المتعلقة بحل القضية الفلسطينية لم تعد موجودة بعد مغادرة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي خسر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

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3 ساعات تحقيق.. النيابة تصدر قرارات جديدة في واقعة "سماح بنت الحاج شهاب"

أمر علي إيهاب، وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، اليوم الأحد، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بطلب تحريات مباحث الانترنت، في واقعة مقطع فيديو يظهر فيه شاب أما منزل فتاة فيما يبدو كأنه يوبخها، والمعروف إعلاميًا بـ"فيديو سماح بنت الحاج شهاب"، مع حجز المتهمين المدة القانونية خلال طلب التحريات.

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3 صفعات وسر الستارة.. ماذا حدث قبل انتحار "عروس الهرم" القاصر؟

مشادة كلامية بين "أية" ووالدة زوجها داخل مسكن الزوجية -بعد شهر من الزواج- تطورة إلى مشاجرة. اعتدت ذات الـ16 ربيعا على حماتها بشفرة موس فأحدثت إصابتها أعلى الحاجب.

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أمين شرطة يحرر محضر ضد رجائي عطية لتجاوزه فى حقه خلال برنامج تلفزيوني

حرر أمين شرطة محضرا ضد رجائي عطية نقيب المحامين اتهمه فيه بالسب والقذف بعد واقعة مقر اتحاد المحامين العرب.

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إخلاء طائرة ركاب فى نيويورك بعد تهديد بوجود قنبلة

قالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن قوات الأمن أخلت طائرة في مطار جون كينيدي بمدينة نيويورك بعد تهديد بوجود قنبلة.

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نائبة أمريكية: على بايدن تعيين أشخاص من أصول أفريقية لتولي مناصب وزارية عليا

قالت عضوة مجلس النواب الأمريكي، كارين باس، إنه ينبغي على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن أن ترشح أمريكيًا من أصول أفريقية لشغل منصب واحد على الأقل من المنصبين الوزاريين الكبيرين الباقيين.

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