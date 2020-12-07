محافظ الوادي الجديد : النيران المشتعلة نتيجة الانبعاثات الغازية بمنطقة الهنداو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخارجة - (أ ش أ):

أعلن محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن تقرير بعثة الهيئة المصرية للثروة المعدنية بشأن الإنبعاثات الغازية بمنطقة الهنداو بالداخلة أكد على انبعاث غازات مرتفعة الحرارة من الطبقات السفلى الغنية بالمواد العضوية القابلة للاشتعال والتي تتفاعل مع المياه الجوفية التي تحتوي على عنصر الكبريت فتخرج من خلال فواصل بطبقات التربة على هيئة أبخرة محملة بالكبريت والأكاسيد.

وأوضح المحافظ أن التقرير أكد على عدم وجود أي شواهد لتدفقات بركانية بالمنطقة، وأن الإشتعال يحدث بالقرب من سطح الأرض، مطمئناََ المواطنين لعدم وجود أي ظواهر خطرة أو شواهد تثير القلق.

جدير بالذكر أن المحافظة قامت منذ بداية حدوث الظاهرة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات العلمية اللازمة بالتعاون مع الهيئات البحثية المختصة والتي ضمت فرق عمل من هيئة المساحة الجيولوجية وجامعة الوادي الجديد ومعهد الدراسات الجيوفيزيقية ولا تزال المتابعة مستمرة مع الجهات العلمية.

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