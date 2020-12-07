 مصدر: بايدن يرشح خافيير بيسيرا وزيرا للصحة

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ويلمنجتون(ديلاوير) 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مصدر مطلع يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعتزم ترشيح المدعي العام لكاليفورنيا خافيير بيسيرا وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية.

وسيقود بيسيرا عضو الكونجرس السابق وزارة الصحة في الوقت الذي تكافح فيه للتصدي لعودة ظهور فيروس كورونا بما في ذلك الإصابات القياسية وعدد يومي من الوفيات تجاوز ألفين في الأيام الأخيرة وتستعد لبذل جهد كبير لتطعيم الأمريكيين ضد الفيروس.

ويشير إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 281 ألف أمريكي توفوا بسبب مرض كوفيد-19 .

وكان بيسيرا اللاتيني البالغ من العمر 62 عاما يُعتبر أيضا مرشحا لشغل وظائف أخرى منها وزير العدل وقد جاء اختياره مع تكثيف الضغط على بايدن لتحقيق قدر أكبر من التنوع في تعييناته الوزارية بما في ذلك شكاوى من المجموعات اللاتينية بالكونجرس من عدم وجود لاتينيين.