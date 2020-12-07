محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، عقد عدة دورات متتابعة حول "تفنيد الفكر المتطرف" بأكاديمية الأوقاف الدولية، تنطلق الدورة الأولى منها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.
وتضم الدورة خمسين إمامًا في الدورة الأولى من أئمة محافظتي شمال وجنوب سيناء وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر السبت المقبل.. الأوقاف تطلق دورة بعنوان "تفنيد الفكر المتطرف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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