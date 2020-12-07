مصطفى الفقي: مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية صرح ثقافي عظيم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمكتبات وقاعات العرض والمتاحف والمعارض الفنية، وأشاد بهذا الصرح الثقافي العظيم.

جاء ذلك في حضور اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وريتشارد دوني رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وأشار الفقي إلى أن هذه المباني تؤكد أن رؤية مصر لا تقف عند الأحجار فقط، وإنما هي تعلم أن عمران المباني هو عمران للعقول، مضيفًا أن الاهتمام بالثقافة والفنون على هذا المستوى نقطة تحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: "مكتبة الإسكندرية تتعاون مع مدينة الفنون ومكتباتها وكل مراكزها الثقافية".

وتُعد مدينة الفنون والثقافة التي أنشأتها الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة، أكبر مدينة فنية وثقافية في الشرق الأوسط، لتصبح قبلة العلماء والباحثين والمثقفين ومنارة للإبداع الفني والفكري والثقافي.