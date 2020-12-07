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بايدن يرشح اللاتيني خافيير بيسيرا وزيرا للصحة

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بايدن يرشح اللاتيني خافيير بيسيرا وزيرا للصحة

الإثنين 7 ديسمبر 2020

كشفت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أنه يعتزم ترشيح المدعي العام لكاليفورنيا، خافيير بيسيرا، وزيرا للصحة.

 

وسيقود بيسيرا عضو الكونجرس السابق وزارة الصحة في الوقت الذي تكافح فيه للتصدي لعودة ظهور فيروس بما في ذلك الإصابات القياسية وعدد يومي من الوفيات تجاوز ألفين في الأيام الأخيرة وتستعد لبذل جهد كبير لتطعيم الأمريكيين ضد الفيروس. 

 

ويشير إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 281 ألف أمريكي توفوا بسبب مرض كوفيد-19 . 

 

وكان بيسيرا اللاتيني البالغ من العمر 62 عاما يُعتبر أيضا مرشحا لشغل وظائف أخرى منها وزير العدل.

 

وقد جاء اختياره مع تكثيف الضغط على بايدن لتحقيق قدر أكبر من التنوع في تعييناته الوزارية بما في ذلك شكاوى من المجموعات اللاتينية بالكونجرس من عدم وجود لاتينيين.

 

كما أشارت المصادر إلى أن بايدن يعتزم تعيين روشيل والينسكي مديرة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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