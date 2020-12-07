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البحرية الأمريكية: حققنا ردعا حذرا مع إيران
الإثنين 7 ديسمبر 2020
قال كبير مسؤولي البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، الفريق صموئيل بابارو إنهم نجحوا في ”تحقيق ردع مع إيران في البحر، بعد شهور من الهجمات الإقليمية وعمليات الاستيلاء على السفن في المنطقة“.
جاء ذلك في كلمة لبابارو الأحد بمؤتمر ”حوار المنامة“ السادس عشر، الذي انطلق الجمعة في البحرين، لبحث قضايا، بينها الاستقرار في الشرق الأوسط، وأمن الملاحة والتحالفات الجديدة، بمشاركة عدة دول، وفق وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية.
وأضاف بابارو، الذي يشرف على الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية المتمركز في البحرين: ”لقد حققنا ردعا حذرا.. وهذا الردع الحذر يزداد صعوبة بفعل الأحداث العالمية، والأحداث على طول الطريق“.
واستدرك: ”لكنني وجدت أن النشاط الإيراني في البحر يتسم بالحذر والحرص والاحترام، حتى لا تخاطر بحسابات خاطئة غير ضرورية، أو تصعيد في البحر“.
وأوضحت ”أسوشيتد برس“ أن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة لم ترد على الفور على طلب للتعليق على تصريحات بابارو.
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