شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. 615 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 615 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين في استمرار للزيادات اليومية الكبيرة والتي أدت إلى أكبر موجة من الإصابات في البلاد منذ تسعة أشهر. وقالت السلطات يوم الأحد إنها ستفرض قواعد تباعد اجتماعي مشددة في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها والتي ستستمر حتى نهاية الشهر على الأقل.

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