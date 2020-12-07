«الحوثنة» .. نهاية العبثية المقيتة

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وقال في تصريحات لـ«الخليج 365»، إن إيران تدفع بالحوثيين للقيام بمزيد من الجرائم ضد المدنيين، وتعتقد أنها يمكن أن تستعيد كرامتها المهدرة وأزماتها الداخلية من خلال تدمير اليمن وإبادة الأبرياء عبر هذه المليشيا التي لم تستوعب الدرس. وأضاف أن الإرهاب الحوثي أصبح يشكل خطراً ليس على اليمن بل على المجتمع الدولي، مؤكدا أنه حان الوقت لردع هذه العصابات الإجرامية وتصنيفها لعلها تتعقل وتفهم أن اليمن ليس ميدان صراع لتصفية حسابات إيران مع الدول الأخرى. ولفت إلى إعلان وزير الثروة السمكية اليمني قبل أيام عن ضبط سفن إيرانية وما سبقها من عمليات إرهابية بحرية يؤكد أن الإرهاب الإيراني الحوثي لن يتوقف إلا بموقف دولي حازم؛ خصوصاً بعد إفشال المليشيا اتفاق ستوكهولم واستمرارها في عرقلة تنفيذه خصوصاً اتفاقات الحديدة وتعز والأسرى التي لم ينفذ منها سوى 10%.
وأوضح العولقي أن اليمنيين بمختلف توجهاتهم وقبائلهم يتطلعون لسلام دائم واستقرار، لكن هذه المليشيا التي ارتهنت للخارج لا تزال ترفض وتعيق كل الجهود وتصر على الارتهان للخارج والارتماء في أحضان إيران، مؤكداً أن تصنيف المليشيا جماعة إرهابية يمثل خارطة لسلام دائم ومستقر ورسالة قوية بأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف اليدين. وجدد دعم القبائل للشرعية وتوجهها الحريص نحو السلام والاستقرار، وتؤيد جهود الأمم المتحدة للوصول إلى السلام وتأمل من المبعوث الاممي عدم الصمت إزاء الطرف المعرقل لعملية السلام ومصارحة الرأي العام بالعراقيل.
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