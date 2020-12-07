وزارة التربية الوطنية تعلن توقف بث الدروس المصورة على القنوات التلفزية لأسبوع

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن توقف بث الدروس المصورة، على قنوات القطب العمومي.

وقالت الوزارة في بلاغ لها أصدرته اليوم، أنه على إثر حلول العطلة البينية الثانية، التي من المنتظر أن تنطلق غدا وتستمر لأسبوع، ومن أجل تمكين التلاميذ والتلميذات من فسحة للراحة النفسية، وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي، فقد تقرر وقف بث الدروس المصورة.

وأوضحت الوزارة أن توقف البث، سيشمل الدروس المصورة التي تبث عبر القنوات التلفزية “الثقافية” و”العيون” و”الأمازيغية”، والموجهة لجميع المستويات الدراسية.

وجددت الوزارة، إشادتها بالمجهود الكبير الذي تبذله الأير التربوية والإدارية والتقنية وهيئة التفتيش من أجل تمكين فئة المتعلمين من مواكبة دروسهم عن بعد، إسوة بزملائهم الذين يستفيدون من التعليم الحضوري.