شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يحتجون على قيود كورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

خرج مئات الأشخاص إلى الشوارع أمس الأحد للاحتجاج على إجراءات فيروس كورونا في مدينة دوسلدورف الألمانية، واستقبلهم المئات من المحتجين المناهضين لهم.

وسجل أنصار حركة "كويردينكن" أو التفكير الجانبي مشاركة 1000 شخص للتظاهر ضد ما يقولون إنه "كذبة الكمامة".

وقدر مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مسرح الأحداث أن حوالي 800 شخص شاركوا في مظاهرة "كويردينكن". وتحدثت الشرطة عن بضع مئات من المشاركين مساء الأحد.

ونظم المئات من المتظاهرين المناهضين مسيرات في أجزاء مختلفة من وسط المدينة في نفس الوقت، ومن بينهم ممثلون عن الكنيسة وأعضاء نقابيون وعاملون في مجال الصحة ونشطاء ضد العنصرية.

وقالت الشرطة إنه كان هناك أيضا بضع مئات من المشاركين في الاحتجاج المضاد. وانتشر الضباط في الموقع في جميع أنحاء المنطقة الداخلية للمدينة. وقالت الشرطة، إن التجمعات كانت سلمية إلى حد كبير مضيفة أن ثلاثة أشخاص اعتقلوا خلال النهار.