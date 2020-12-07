شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: الراعي يدعو عون والحريري لتشكيل حكومة إنقاذ استثنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس الأحد، الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى تشكيل حكومة إنقاذ استثنائية، فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى عقد اجتماع (اليوم الاثنين) بحضور عدد من الوزراء وحاكم مصرف لبنان ومسؤولين ماليين وإداريين، لبحث الاتجاهات النهائية لدعم السلع الأساسية من مصرف لبنان في ظلّ اقتراب الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية وربما بلوغه الخط الأحمر الذي لن يكون معه مسموحاً تجاوز الصرف والإنفاق، باعتبار أنّ الاحتياطي هذا هو المبالغ الأخيرة المتبقية من ودائع الناس في المصارف، في حين هدد رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، بأنه «إذا لم يؤد التحقيق المحلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى نتائج واضحة حقيقية مقنعة» فإنه سيلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي انتظار ما سيُسفر عنه اجتماع اليوم من نتائج، ظلّت دوامة الأزمة الحكومية تدور في مراوحة خطيرة، وبهذا ترصد العيون زيارة يفترض أن يقوم بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري خلال ساعات إلى القصر الرئاسي.

وفي هذا الصدد، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد، إننا «نحيي ال40 دولة ومؤسسة التي شاركت في ​مؤتمر​ باريس لدعم لبنان، وقد لاحظنا بأسف كبير غياب ​حكومة​ لبنان لأنه لا حكومة عندنا، وأن أخطر ما نتعرض له اليوم هو تخطي لبنان كدولة وتعاطيه مع شعب لبنان كشعب منكوب، ويحز في نفوسنا أن نرى معدل ​الفقر​ قد ارتفع من 28 بالمئة إلى 55 بالمئة خلال سنة واحدة، فأين لبنان الازدهار البحبوحة والعزة؟». ودعا البطريرك الراعي عون و​الحريري​ لتخطي الأسباب وتشكيل حكومة انقاد إستثنائية خارج ​المحاصصة.

من جهة أخرى، قال جعجع خلال لقائه مع أهالي من بلدة نيحا اللبنانية: «التدقيق الجنائي سلك أخيراً طريقه الصحيح وسنتابعه خطوة بخطوة حتى النهاية»، مشدداً على أنه «إذا لم يؤد التحقيق المحلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى نتائج واضحة حقيقية مقنعة فإننا حكماً سنحاول بكل ما أوتينا من قوة الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل كشف الحقيقة وملابسات هذه الجريمة».