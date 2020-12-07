شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لم أخسر الانتخابات والديمقراطيون يقودون البلاد إلى «الشيوعية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفضه الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، التي خسرها أمام خصمه جو بايدن منذ شهر، مؤكداً أنه سيفوز بها، متهماً مجدداً الديمقراطيين بتزويرها، وحذر من أنه لا شيء سيردعهم، وأنهم سيقودون البلاد إلى الشيوعية؛ إذ باتوا يشكلون الأغلبية في الكونجرس.

وشدد ترامب أمام أنصاره خلال مشاركته في جورجيا بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، على أنه لم يخسر انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.وأكّد لمئات من المؤيّدين الذين تجمّعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا «نحن نفوز في هذه الانتخابات». وأضاف وسط الهتافات: «سيُحاولون إقناعنا بأنّنا خسرنا. نحن لم نخسر»، مندّداً ب«انتخابات مزوّرة».

تزوير الانتخابات

وتابع: «الديمقراطيون سيحاولون تزوير انتخابات مجلس الشيوخ هذه أيضاً». وأضاف، لمؤيديه: «سيحدد الناخبون في جورجيا، ما إذا كان أطفالنا سيعيشون في ظل الاشتراكية أم في بلد حر». وتحدث عن الديمقراطيين قائلاً:

«هؤلاء الناس يريدون الانتقال إلى الشكل الشيوعي في الإدارة».

وجاء ترامب إلى جورجيا، دعماً لمرشّحَين جمهوريّين في انتخابات فرعيّة تُعتبر حاسمة لتحديد الأغلبيّة في مجلس الشيوخ وموازين القوى في العاصمة واشنطن.

وقال ترامب إنّه في حال «لم يفز» السيناتوران ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر ف«لا شيء يمكنه إيقاف الديمقراطيّين». وأضاف: «لا فكرة لديكم إلى أيّ حد سيكون الأمر سيّئاً».

وخصّص ترامب جزءاً كبيراً من خطابه للحديث عن الانتخابات الرئاسيّة، مذكّراً بانتصاراته في ولايتي فلوريدا وأوهايو، ثمّ أضاف، خلافاً للنتيجة الرسمية «فزنا أيضاً بجورجيا، كان ذلك جيّداً».

انتقادات جمهورية

ووجّه ترامب انتقادات للسلطات المحلية رغم أنّها جمهورية على خلفية رفضها الرجوع عن نتائج الانتخابات الرئاسية فيها، حيث تقدّم بايدن في نهاية المطاف بفارق 13 ألف صوت في هذه الولاية المحافظة.

وشدد ترامب على أنه لا يزال يتعيّن التحقق من التوقيعات على بطاقات الاقتراع. وغرّد، أمس الأول «سأفوز بسهولة» إثر ذلك.

ويرتقب التصويت في 5 يناير/كانون الثاني المقبل على مقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، وهما يتبعان إلى الجمهوريين حالياً. وفي حال خسارتهما، فإنّ الأغلبية في مجلس الشيوخ ستنتقل إلى الديمقراطيين؛ لأنه في ظل التساوي بالمقاعد (50 لكل جهة) سيكون بإمكان نائبة الرئيس المقبلة كامالا هاريس التصويت، والبت وفقاً للدستور. ويسهل ذلك لبايدن الذي يتولى منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني، التعامل مع كونجرس ديمقراطي.

كونجرس منقسم

ولكن في حال احتفظ الجمهوريون بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ، سيتعين حينها على الرئيس المقبل التعامل مع كونجرس منقسم، وسيكون بمقدور الجمهوريين عرقلة ترشيحاته للمناصب الحكومية ومشاريع القوانين المهمة.

ويتنافس في جولة الإعادة بالولاية عضوا مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري ديفيد بيردو وكيلي لوفلر في مواجهة الديمقراطيين جون أوسوف ورافائيل وارنوك.

وفي الجولة الأولى، تقدّم بيرديو بأكثر من 88 ألف صوت على منافسه الديمقراطي أوسوف. ويعطيه هذا الرقم هامشاً كبيراً، ولكنه ليس كافياً لمنحه أكثر من 50% من الأصوات اللازمة للفوز بمقعد جورجيا.

وتأخرت كيلي لوفلر من جانبها بأكثر من 300 ألف صوت عن منافسها رافايل وارنوك، لكنّها عانت في الجولة الأولى من منافسة جمهوري آخر هو دوغ كولينز (980,500 صوت).

أوباما يدعم

والجمعة الماضي، حذر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في حملة انتخابية على الإنترنت لصالح الديمقراطيين من أنّ «الأمر لا يتعلق بجورجيا فحسب، يتعلق بأمريكا والعالم». وأكد بايدن بدوره أنه سيقوم بحملة في جورجيا، لكن من دون تحديد الجدول الزمني.

وفي اليوم نفسه، كان نائب الرئيس الجمهوري، مايك بنس، في جورجيا، حيث سعى بصعوبة للتوفيق بين رسالتين انتخابيتين: الاحتجاج على فوز بايدن وتحفيز الجمهوريين، قائلاً: «يمكننا أن نقاتل من أجل رئيسنا، وأن يكون لدينا في نفس الوقت المزيد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ». ( وكالات)