شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان الكويت بلا نساء.. و31 نائباً جديداً بنسبة تغيير 62% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي:

قبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد التي تقدم بها، أمس الأحد، بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة وكلفها بتسيير الأعمال، فيما صدر مرسوم أميري بدعوة المجلس الجديد للانعقاد للدور العادي من الفصل التشريعي السادس عشر، يوم الثلاثاء الموافق 15 الجاري، ومن المتوقع صدور أمر أميري بإعادة تكليف الخالد بتشكيل الحكومة ،وهنأ الأمير الفائزين بعضوية البرلمان وب«الثقة التي أولاهم إياها، سائلاً المولى أن يعين الجميع على تحمل هذه المسؤولية لخدمة الوطن العزيز، والإسهام في رقيه وتطوره ورفع رايته».

وشهدت الانتخابات حضوراً كثيفاً بلغ 62% من إجمالي الناخبين، وأسفرت النتائج التي تنافس فيها 326 مرشحاً بينهم 29 مرشحة عن فوز 50 مرشحاً منهم 31 نائباً جديداً بنسبة تغيير 62%، فيما انتخب 19 نائباً من مجلس 2016، وأخفق 24 نائباً في الاحتفاظ بمقاعدهم.

ورغم العدد الكبير من المرشحات في السباق الانتخابي «29 مرشحة»، لم تتمكن المرأة من الفوز في أي من الدوائر الخمس. وكان أقرب المراكز للمرأة هى حصول المرشحة عالية الخالد على المركز ال13 في الدائرة الثانية، وأخفق في الدائرتين الثانية والثالثة فهد المسعود وحمد العبيد.

لا أغلبية للمعارضة

وعززت المعارضة «بكل أطيافها» من مقاعدها؛ إذ ارتفعت من 16 مقعداً في برلمان 2016 إلى 24 مقعداً لكنها لم تملك الأغلبية المطلقة في حالات سحب الثقة «26 نائباً»، وسيطر الشباب على البرلمان الجديد بفوز 30 نائباً دون سن ال45.

ورغم تبدل الوجوه، ثبت التمثيل «الشيعي» في المجلس عند 6 نواب، 3 منهم في الدائرة الأولى، ونائبان في الثانية ونائب عن الدائرة الثالثة، وتراجع تمثيل التحالف الإسلامي الوطني إلى نائب وحيد بعد سقوط النائب خليل أبل.

28 مقعداً للقبائل

واستطاعت القبائل زيادة مقاعدها من 26 في المجلس السابق إلى 28 مقعداً، منها مقعدان في الدائرة الأولى لقبيلة العوازم «أحمد الشحومي وعبدالله الطريجي»، وثلاثة مقاعد في الثانية، منها مقعد للعوازم ومقعدان للعنوز «سليمان العازمي وخالد العنزي وحمد الهرشاني»، وثلاثة في الثالثة منها مقعدان للعتبان ومقعد للمطران «سعدون حماد العتيبي وفارس العتيبي ومبارك المطيري» بينما كانت جميع مقاعد الدائرتين الرابعة والخامسة من نصيب القبائل وتوزعت بين قبيلة الرشايدة 4 مقاعد، والعجمان 3 مقاعد، والعوازم 4 مقاعد، والمطران والعتبان والدواسر مقعد واحد لكل منها.

أعلى الأصوات للعازمي

وحصل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على أعلى الأصوات في الدوائر الخمس كنسبة وتناسب مع حجم الأصوات في الدائرة «5179 صوتاً»، في حين يعدّ الرقم الذي حصل عليه النائب حمدان العازمي هو الأعلى على مستوى الدوائر الخمس «8387 صوتاً».

وقال الغانم: «إن المركز الذي حصده، وكذا الرقم الذي حصل عليه، مسؤولية كبيرة وأمانة. وخاطب جموع مهنئيه بالفوز، قائلاً: ما فعلتموه يا أهل الكويت دَين في رقبتي، أدعو الله أن يعينني على رده، ولسنا فخورين، بالرقم أو بالمركز، ولكننا فخورون بكم وبأخلاقكم، وبأننا لم ننجرّ إلى مستوى لا نقبله، وحافظنا على أخلاقنا».