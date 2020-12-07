شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبي يجتمع اليوم في بنغازي.. وقبائل برقة تدعمه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق إن مجلس النواب سيعقد جلسة رسمية اليوم الاثنين في بنغازي، سيناقش خلالها تطورات الأوضاع في البلاد،ومسألة توجه عدد من النواب إلى غدامس لحضور الجلسة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات نواب مجلسي طبرق وطرابلس في المغرب،بينما ذكرت وسائل اعلام أن جلسة غدامس المزمعة تم تأجيلها ،فيما أكدت قبائل منطقة برقة شرقي ليبيا في بيان لها، أنها لن تقبل أي اجتماع للمجلس في أي مكان غير المقر الدستوري له في بنغازي، أو مقره المؤقت في طبرق.

وقال بلحيق أمس الأحد «»وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2014 وهو اللائحة التنظيمية لعمل مجلس النواب فإن شرعية الجلسة تكون من خلال دعوة من هيئة رئاسة مجلس النواب»، مؤكدا «دون توجيه دعوة من رئاسة المجلس لن يكون هناك شرعية لأي جلسة، وبالتالي تم دعوة أعضاء المجلس من قبل رئاسة المجلس لجلسة اليوم الاثنين في بنغازي بمقر مجلس النواب الدستوري وسوف يتم خلالها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد وجدول أعمال المجلس».

مرحلة جديدة للتفاوض

إلى ذلك ،أكدت قبائل منطقة برقة شرقي ليبيا في بيان لها، أنها لن تقبل أي اجتماع لمجلس النواب في أي مكان غير المقر الدستوري له في بنغازي، أو مقره المؤقت في طبرق.

وأشار البيان إلى «دعم القبائل الكامل لمبادرة رئيس المجلس عقيلة صالح، الضامنة لحقوق الأقاليم التاريخية، ووقف الاقتتال وإعلان مرحلة جديدة للتفاوض والسلام التي غرست في أبو شمال وأثمرت في القاهرة».

وأضاف: «نثني على دولة مصر شعبا وحكومة لدورها البارز في حل الشقاق في ليبيا، كما نثمن دور الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية».

وأكدت القبائل رفضها القاطع والمطلق في القفز بأي شكل من الأشكال على حق الإقليم في اختيار من يمثله في المجلس الرئاسي»،مجددة «تمسكها بخيار عدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقيادتها.

الأمم المتحدة تدعم قرارات ملتقى الحوار

الى ذلك، أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، التزامها بتقديم الدعم في ليبيا واحترامها لقرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع المباشر الذي عُقد مؤخراً في تونس، والذي يقضي بوجوب اتخاذ القرارات على أساس التوافق.

وقالت وليامز إن اجتماع أمس الأول السبت أظهر مستوى عالياً من النقاش البنّاء بين أعضاء الملتقى ورغبة في المضي قدماً من أجل الشعب الليبي.

وأعلنت أنه سيتم عقد جلسة افتراضية في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية بناءً على الاقتراحات المثمرة للغاية التي قدّمها العديد من أعضاء الملتقى في جلسة السبت.

كما أكدت وليامز على أهمية العمل الذي تضطلع به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير لهذا الاستحقاق ورحبت بقرار الحكومة تخصيص ميزانية للمفوضية لمباشرة التحضيرات، وحثت على صرف الأموال التي تم التعهد بها على الفور.

ورحبت بالجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النواب للاجتماع ودعت أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى العمل بشكل بنّاء مع ملتقى الحوار السياسي الليبي لتمهيد الطريق أمام إعادة توحيد المؤسسات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. وترى البعثة، وفقاً لوليامز، أن جميع هذه التطورات الإيجابية تدل على أن هناك قاعدة شعبية مناصرة للتغيير تدفع المؤسسات الوطنية والسيادية إلى استعادة سيادة ليبيا وتلبية احتياجات وتطلعات الشعب الليبي.

شخصية وطنية بامتياز

على صعيد آخر، وصل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الى القاهرة لبحث الأزمة الليبية مع المسؤولين المصريين.

وكان حفتر قد أشاد بدور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واصفاً إياه بأنه شخصية وطنية بامتياز،وذلك خلال اجتماعه بوفد من مشائخ وأعيان قبيلتي المنفة والقطعان، حيث أكد خلال اللقاء أن رئيس مجلس النواب هو «الداعم الحقيقي للقوات المسلحة».

الجيش يسيطر على معسكر المغاوير

في الأثناء،سيطرت قوات اللواء 128 في الجيش الليبي،أمس، على معسكر «المغاوير» التابع لمليشيات حكومة فايز السراج في منطقة أوباري جنوبي البلاد.

والمعسكر المذكور كان يديره علي كنه قائد مليشيات المنطقة الجنوبية التابعة لحكومة طرابلس.

وأوضحت المصادر نفسها، أن قوات الجيش، أمهلت المليشيات المسلحة داخل المعسكر مهلة لتسليم أنفسهم، بعد وقوع اشتباكات بين الطرفين. (وكالات)