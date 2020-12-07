شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الدولة بإيطاليا تقدّم مساعدات «الهلال» للمتأثرين بالطقس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، شرعت سفارة الدولة في روما بتقديم المساعدات الشتوية للأسر المتعففة والشرائح الضعيفة، في إيطاليا وجمهوريتي سان ماريو وشمال مقدونيا، ويستفيد منها 15 ألفاً في الدول الثلاث.

يأتي ذلك ضمن برنامج المساعدات الشتوية الذي تنفذه الهيئة للمتأثرين من تداعيات البرد والشتاء في 25 دولة.

ونسّقت هذه المساعدات بين سفارة الدولة في روما والهيئة، وجمعية الصليب الأحمر الايطالي وهيئات الدفاع المدني والهيئات الرسمية والجمعيات غير الربحية.

وعملت السفارة بالتعاون مع تلك الجهات المحلية، على وضع خطة توزيع تغطي المناطق المستهدفة كافة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً، وتشمل المجتمعات كافة في هذه الدول.

أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام للهيئة، أن البرنامج هدفه توفير احتياجات المتأثرين من البرد، وتعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس، وسوء الأحوال المناخية.

وقال إن سموّ الشيخ حمدان بن زايد، يولي اهتماماً كبيراً لأحوال هذه الشرائح.

فيما أشاد عمر الحصان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية السفير غير المقيم في سان مارينو وشمال مقدونيا، بالمبادرة الكريمة لسموّ الشيخ حمدان بن زايد.

وأشار إلى أن هذه المبادرات أثمرت تضامناً كبيراً بين الشعب الإماراتي وشعوب دول العالم، عبر رسائل الشكر والامتنان التي تصل إلى سفارة الدولة في روما بشكل مستمر.

(وام)