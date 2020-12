شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الدولة في واشنطن تحتفل باليوم الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت سفارة الدولة لدى الولايات المتحدة، باليوم الوطني ال 49 للدولة، عبر برنامج بثّ افتراضي، أضاءت خلاله على الإنجازات المشتركة لدولة الإمارات مع شركائها خلال عام 2020، وشملت التعاون لمواجهة جائحة «كورونا» وإطلاق مسبار الأمل، وإبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل.

وتوالت التهاني بهذه المناسبة السعيدة من الإماراتيين ومجموعة من الشخصيات الأمريكية البارزة في مختلف المجالات، الذين تطرقوا إلى شراكاتهم مع المؤسسات الإماراتية، لتأسيس روابط ثقافية، ومعالجة التحديات العالمية، وتحقيق الرخاء والازدهار الاقتصادي.

وقال يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة: «بالرغم من التحديات غير المسبوقة التي شهدناها خلال عام 2020، فإن سياسة الإمارات اتسمت بالمرونة؛ حيث أنجزت الكثير من المهام المميزة، وكان لأصدقائنا في الولايات المتحدة دور إيجابي حاسم وفعال، ساهم في التقارب بين الدولتين بصورة أكبر».

وقدم الرئيس السابق جورج دبليو بوش، في إطلالة مفاجئة، التهنئة لدولة الإمارات بذكرى تأسيسها ال 49، متمنياً لها الخير والسداد قائلاً: «إن دولة الإمارات شريك قوي وموثوق يعول عليه في منطقة تواجه تحديات عديدة، والولايات المتحدة محظوظة بصداقتها المستمرة الممتدة على مدى عقود مع الإمارات؛ حيث تتعاون الدولتان للمحافظة على الأمن وتحقيق الرخاء».

وتحدث الفنان والممثل الكوميدي الأمريكي المعروف ستيف هارفي، عن زيارته للإمارات وتجربته، وما لمسه من التنوع والاندماج قائلاً: «أقول للناس عليكم بزيارة دولة الإمارات ورؤيتها بأنفسكم، فلن تصدقوا مدى الدفء الكامن في ثقافتها وعاداتها، والقبول الذي ستحظون به وأنتم بطبيعتكم».

فيما أشاد دبلوماسيو السفارة، بأداء الأطباء الإماراتيين في الولايات المتحدة، وأثنوا على جهودهم في مواجهة جائحة «كورونا»، وأضاؤوا على الجهود الناجحة التي تبذلها السفارة، لإعادة الإماراتيين والمقيمين في الولايات المتحدة إلى الدولة، مؤكدين التزام الإمارات بالتعاون مع دول العالم للتصدي لهذا الوباء.

وكان من ضمن ضيوف برنامج الاحتفال الطاهي الشهير الشيف خوسيه أندريس، الذي شكر دولة الإمارات على دعمها، وتحدث عن جهود منظمته المعروفة باسم «World Central Kitchen» لمساعدة المحتاجين خلال الجائحة، قائلاً: «أعلم أننا في دول مختلفة، ولدينا أعلام مختلفة، وننتمي إلى ديانات مختلفة، وهنالك من يحاول إخبارنا بأننا جميعاً مختلفون، بينما في الواقع، وعبر تجربتي بعد كل كارثة طبيعية، فإننا لا نختلف كثيراً».

كما تلقت السفارة التهاني والأمنيات الطيبة والإشادة في واشنطن، من شركائها وأصدقائها، متمنين لدولة الإمارات الخير والرخاء، ومن ضمن المهنئين رابطة مكافحة التشهير، ومستشفى الأطفال الوطني ومدارس منطقة كليفلاند متروبوليتان التعليمية، ومحمية كيز البحرية الوطنية في فلوريدا، ومنظمة «Midnight Mission» لمساعدة فاقدي المأوى، وشركة «Monumental» للرياضة والترفيه، ووكالة ناسا الفضائية، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ومعهد سميثسونيان، وحديقة الحيوانات في سان دييغو، ومنظمة الأولمبياد الخاص، ومنظمة «United Way of Collier and key». (وام)