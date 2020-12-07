شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الظفرة:”الخليج 365”

تنظم بلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، حملة شاملة لتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار في جميع مدن منطقة الظفرة، استعداداً لموسم الأمطار.

وتهدف الحملة إلى تنظيف الفتحات من الأتربة وتجمعات الرمال، وأي مخلفات تشكل عائقاً لتصريف الأمطار، بالسرعة المطلوبة، للمحافظة على سلامة الطرق وتسهيل حركة المرور خلال الأمطار. كما تهدف إلى تعزيز قدرات الاستدامة البيئية وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال والأمن المؤسسي، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

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