ايران تكشف عن السلاح المستخدم في اغتيال العالم فخري زادة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

كشفت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، عن نوعية السلاح الذي استخدم في اغتيال العالم النووي، محسن فخري زاده.

ونقلت وكالة “إرنا”، مساء الأحد، عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، أن اغتيال محسن فخري زادة، تم باستخدام أسلحة إلكترونية متطورة تم توجيهها عبر الأقمار الصناعية.

وقال رمضان شريف: يدرك الصهاينة جيدا أن أعمالهم ضد إيران لن تبقى دون رد، وهو ما ثبت لهم خلال السنوات الماضية.

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي إن “إطلاق النار تم التحكم به عبر الأقمار الصناعية والإنترنت ولم يكن هناك إرهابيون في مكان الحادث”، وأضاف “تم اطلاق 13 رصاصة من رشاش كان يركز على وجه الشهيد فخري زاده بكاميرا متطورة واستعانوا بالذكاء الاصطناعي”، وفق ما نقلت عنه وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وقال فدوي إن “11 حارساً كانوا برفقة الشهيد فخري” وإن “تركيز إطلاق النار كان على وجه الشهيد فخري زاده فقط، ولم تُصب زوجة الشهيد على رغم أنها كانت على بعد 25 سنتم منه”.

وأضاف “لقد تمت إصابة رئيس فريق حماية الشهيد فخري زاده بأربع رصاصات لأنه ألقى بنفسه على الشهيد فخري زاده ولم يكن هناك أفراد معادون في الموقع لإطلاق النار على الحراس”.

وشيعت إيران، يوم الاثنين الماضي، جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله، الجمعة قبل الماضي، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.