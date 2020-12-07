شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مرشحا للأحزاب و20 مرشحا مستقلا فى جولة الإعادة بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالداخل اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، عقب انتهاء المصريين بالخارج من إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد أيام 5و6 و7 ديسمبر الجارى، وهناك 13 محافظة ستجرى بها انتخابات الاعادة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وتجرى جولة الإعادة بالشرقية على 21 مقعد فى 8 دوائر انتخابية يتنافس فيها 42 مرشحا منهم 20 مرشح لحزب مستقبل وطن و20 مستقلين و2 مرشحين لحماة وطن، وتجرى جولة الإعادة بدائرة أول الزقازيق على 4 مقاعد بين كلًا من على سعيد أحمد " مستقبل وطن "، ولطفى محمد شحاتة " مستقبل وطن "، وماجد دياب غانم" مستقبل وطن "، وعادل السيد عفيفى" مستقبل وطن "، وإيمان سالم خضر" مستقبل وطن "، ومروة محمد عبد الغني"، مستقبل وطن "، وعبد الفتاح إبراهيم حسين" مستقل "، ومجدى جلال عبد العزيز" مستقبل وطن ".

كما تجرى جولة الإعادة بدائرة بلبيس على 3 مقاعد بين كلًا من حمودة محمد حمودة " مستقبل وطن "، وسامى عبد العزيز نصر الله" مستقبل وطن "، ورشيد السيد عامر" مستقل "، وعبد الله فهمى الرماح " مستقل "، وحاتم محمد صيام" مستقل "، وطارق حسن الأعصر مستقل، وفى دائرة منيا القمح تجرى الاعادة على 3 مقاعد كلًا من خالد عبد الرحمن مشهور" مستقبل وطن "، ووجيه حسين أباظة" مستقبل وطن "، ومحمد محمود مصطفى " مستقبل وطن "، وعبير السيد حنفى" مستقل، وحسن على ضوه " مستقل "، ومى محمد غيث " مستقل ".

كما تجرى الإعادة بدائرة أبو كبير على مقعدين بين كلًا من محمد عبد الهادى حبيب " مستقبل وطن "، وحاتم أحمد عبد العزيز " مستقبل وطن "، ونبيل عبده إبراهيم" مستقل " ومصطفى محمد باز " مستقل ".

وتجرى الاعادة فى دائرة ديرب نجم على مقعدين بين المرشحين طلعت عماد الدين السويدى " مستقبل وطن " ورضا عبد العال سالم " مستقل " والسيد عدلى حامد " حماة وطن " وعبد الباقى أحمد تركيا " مستقل ".

فيما تجرى الإعادة فى دائرة فاقوس على مقعدين بين كلًا من صلاح منصور عبد الحميد " مستقبل وطن " وعلى الدين احمد النجار " مستقبل وطن " ونبيل محمد العطار " حماة وطن " وأمام منصور سعد " مستقل " صلاح الدين السيد شريبة " مستقل " وعلاء احمد عبد النبى " مستقبل وطن "، وفى دائرة أبوحماد تجرى الاعادة على مقعدين بين المرشحين من أحمد سليمان بغدادى " مستقبل وطن "، وثروت محمد سويلم " مستقبل وطن "، جلال إبراهيم صيام "مستقل "، وفرج حسن على " مستقل ".

وتجرى الاعادة على مقعدين فى دائرة الحسينية بين المرشحين من السيد محمد رحمو" مستقبل وطن "، ورائف السيد إسماعيل " مستقل "، والسيد أحمد سعود " مستقل "، ومحمد حسن على " مستقل ".