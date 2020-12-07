شكرا لقرائتكم خبر عن الميزانية ورسم السياسة العامة.. أبرز اختصاصات مجلس أمناء جامعة شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 661 لسنة 2020 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة شرم الشيخ"، ونصت المادة الأولى من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن يكون للجامعة شخصيتها الاعتبارية الخاصة، ويكون مقرها مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح، وتتكون الجامعة من كليات (الصيدلة، طب الأسنان، الهندسة، الإدارة والاقتصاد، الطب البشرى، السياحة والفنادق، العلاج الطبيعى، التمريض، كلية الدراسات العليا)، وفيما يلى نستعرض اختصاصات مجلس أمناء الجامعة وفقا لما ورد بنص القرار.

يختص مجلس الأمناء، بما يلى:

1. رسم السياسة العامة للجامعة.

2. اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحثية، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأی مجلس الجامعة.

3. اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقا لمقتضيات الظروف.

4. تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة والعمداء والوكلاء، ومديرى المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء على اقتراح رئيس الجامعة.

5. اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة.

6. تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي.

7. وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.

8. قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح، التى تحقق أغراض الجامعة والتى ترد إليها من داخل البلاد وخارجها، طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

9. النظر فى الاقتراحات التى يعرفها مجلس الجامعة.

10.تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية.