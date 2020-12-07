شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مرشحين للأحزاب و5 مستقلين فى جولة الإعادة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالداخل يومى 7و8 ديسمبرعقب انتهاء المصريين بالخارج من ارسال بطاقات الاقتراع بالبريد أيام 5و6 و7 ديسمبر، وهناك 13 محافظة ستجرى بها انتخابات الاعادة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وتجرى الاعادة فى محافظة الاسماعيلية على 5 مقاعد فى 3 دوائر انتخابية بين 10 مرشحين منهم 4 مستقبل وطن و5 مستقلين و1 حزب المؤتمر، حيث تجرى الجولة بدائرة ثان الإسماعيلية، بين كل من عصام أحمد سلامة " مستقبل وطن " وأحمد ياسين دندش " مستقبل وطن " وحسين عبدربه طلب " مستقل " وأسامة أحمد عبد العال" " مستقل " وبدائرة القنطرة غرب بين كل من المرشحين، عصام سعد عباس " مستقبل وطن " ومحمد السيد طلبة " المؤتمر".

كما تجرى جولة الإعادة بدائرة القصاصين الجديدة، بين كل من المرشحين، أحمد محمد بدران، " مستقبل وطن " وأحمد محمود سليمان " مستقل " ومحمد حامد غنام " مستقل " وسامى محمد سليم " مستقل.