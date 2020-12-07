أمين شرطة يحرر محضر ضد رجائي عطية لتجاوزه فى حقه خلال برنامج تلفزيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران: حرر أمين شرطة محضرا ضد رجائي عطية نقيب المحامين اتهمه فيه بالسب والقذف بعد واقعة مقر اتحاد المحامين العرب. وقام أمين الشرطة الذى تلقى بلاغ "نقيب المحامين" والمتضمن منعه من دخول مقر إتحاد المحامين العرب بتحرير محضر ضده لقيامه بالتجاوز فى شخصه خلال أحد البرامج التلفزيونية. وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. و فى وقت سابق صرح مصدر أمنى أنه بتاريخ 6 ديسمبر الجارى تبلغ من رجائى عطية - نقيب المحامين لشرطة النجدة بتعرضه لمشاكل أمام مقر إتحاد المحامين العرب . وبالإنتقال طلب من قوة الشرطة إقتحام مقر إتحاد المحامين العرب بالقوة وتمكينه من الدخول حيث تم إفهامه بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لإعمال شئونها فى هذا الشأن إلا أنه رفض إتخاذ أى إجراء قانونى ، وقد أعقب ذلك قيام المتواجدين بمقر الإتحاد بالسماح له بالدخول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه للعرض على النيابة.

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