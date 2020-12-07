التحالف يستهدف دواعش العراق

استمر طيران التحالف الدولي، بقصف أوكار تنظيم «داعش» شمالي وغربي العراق، بناء على معلومات من قبل الأجهزة الاستخبارية العراقية.

وأعلنت مؤخرا، خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، عن مقتل 5 عناصر من تنظيم «داعش» وتدمير وكرهم بضربة جوية للتحالف الدولي، في منطقة تل الذهاب بمدينة سامراء شمالي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي: «بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، مِن جهاز المخابرات الوطني، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في أحد البساتين، بمنطقة تل الذهب في ناحية يثرب، ضمن قاطع عمليات سامراء».