التحالف يستهدف منصات صواريخ للحوثيين في صعدة

سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

قتل ما لا يقل عن 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، في تسلل أحبطته قوات الجيش شمال مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة. وقال مصدر عسكري إن «الميليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى بعض مواقع الجيش ولكن محاولاتهم لم تحقق أي تقدم ميداني بعدما تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد». وأضاف المصدر أن طيران التحالف العربي استهدف منصات صواريخ ومخازن للأسلحة في ذات الجبهة.

إلى ذلك، أكدت اعترافات الخلية الإرهابية التي ثبت ارتباطها بميليشيات الحوثي الانقلابية وإيران تورطها في جرائم إرهابية واستهداف مباشر بالصواريخ الباليستية وصواريخ الكاتيوشا لمنازل المواطنين والأحياء المكتظة بالسكان في محافظة مأرب. وكانت دائرة التوجيه المعنوي وزعت فيلم «خيوط العمالة» كشف جزءاً خطيراً من الأعمال التجسسية القذرة التي تديرها الميليشيات الحوثية، إقلاقاً للأمن والسكينة ضمن حربها على المدنيين في المحافظات والمناطق التي تستهدفها بالصواريخ ومنها مأرب. وأكدت اعترافات أحد عناصر الخلية والأدلة والوثائق المضبوطة أنه التقى بالقيادي المدرج ضمن قائمة القيادات الإرهابية المدعو عبدالحكيم الخيواني الذي يدير ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات في أحد منازل العاصمة صنعاء، بحضور قيادات مسؤولة عن ما يسمى بالقوة الصاروخية التابعة للميليشيات.

ويؤكد عضو الخلية أن القيادي الحوثي المدعو زيد المؤيد وشقيقه المدعو علي المؤيد أخبره بأن من بين الحاضرين في تلك الجلسة اثنين إيرانيين وواحداً عراقياً مسؤولين على الأعمال الصاروخية التابعة للميليشيات. وفي ذلك اللقاء تلقى العميل من الخبراء الإيرانيين تعليمات مفصلة في آلية العمل معهم وتم تزويده ببرامج وأجهزة وتقنيات إيرانية الصنع تتعلق بتقديم إحداثيات وخرائط. وأثبتت الاعترافات ضلوع قيادات كبيرة في الميليشيات، في الاستهداف المباشر بالصواريخ عبر أجهزة يديرها خبراء إيرانيون وآخرون من جنسيات أخرى ترفع لها الإحداثيات من قبل الخلايا التجسسية، التي تستهدف -إضافة إلى منازل المواطنين- المدارس والمساجد والأسواق، ورفع إحداثيات تحركات واجتماعات قيادات الجيش واحتفالات التخرج للدفع العسكرية والاحتفالات الوطنية.

«مسام» يزيل 1300 لغم حوثي خلال أسبوع

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام»، أمس، محصلة إنجازاته في اليمن، خلال الأسبوع الرابع والأخير، من شهر نوفمبر المنصرم. وقال المشروع إنه تمكن خلال تلك الفترة من انتزاع 1385 لغماً، زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في أكثر من محافظة تعمل فيها الفرق الهندسية لـ«مسام».

وأوضح المركز الإعلامي التابع للمشروع في بيان، أن الألغام التي انتزعها منها 49 لغماً مضادة للأفراد، و115 لغماً مضادة للدبابات، و1218 ذخيرة غير متفجرة و3 عبوات ناسفة.

وأوضح البيان، أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 201385 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة.

وراح ضحية تلك الألغام والمتفجرات عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء وفق البيان.