العراق يدعو لإيجاد آلية عمل مع «التعاون الخليجي»

سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد) اعتبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، أن الكويت والسعودية هما بوابتا بلاده إلى الخليج، مشدداً على ضرورة إيجاد آلية عمل مع مجلس التعاون الخليجي. وقال الوزير، خلال اجتماعه مع نايف فلاح الحجرف الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجي على هامش أعمال «حوار المنامة» في البحرين، إن العراق يبني علاقاته على وفق مبدأ التوازن، وتفعيل المصالح المُشترَكة، والاحترام المُتبادَل. وأكد ضرورة أن تضطلع الشركات الخليجيّة بدور في عمليّة إعمار العراق عبر الاستثمار في مجال البنى التحتية، وضرورة تشكيل لجنة لمُتابَعة مُخرَجات مُؤتمَر الكويت للمانحين، والتنسيق مع البنك الدوليّ.

بدوره، أشار الحجرف إلى اهتمام مجلس التعاون الخليجي بالعراق، لافتاً إلى توقيع مُذكرّات تفاهم عِدّة، والحرص على الحفاظ على حجم التعاون بين الجانبين. وأعرب عن سعادته بما تشهده العلاقات العراقيّة - السعوديّة من تصاعد، وتنامي حجم التعاون الثنائيّ وبالآليّة الثلاثيّة بين العراق والأردن ومصر.

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