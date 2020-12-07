واشنطن تؤكد استمرار التعاون والشراكة مع بغداد

سيف اليزيد - بغداد (وكالات) أكدت الولايات المتحدة الأميركية استمرار التعاون مع الشعب العراقي من أجل عراق آمن ومستقر. وعبَّر سفير الولايات المتحدة في العراق ماثيو تولر، أمس، خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، عن التزام الولايات المتحدة الأميركية بتعزيز الشراكة وتعميق العلاقة مع الشعب العراقي واستمرار التعاون من أجل عراق آمن ومستقر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي، ومناقشة ملف النازحين، والتأكيد على مواصلة الدعم لضمان العودة الآمنة إلى مناطقهم، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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