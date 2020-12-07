- 1/2
- 2/2
تظاهرة وسط لندن
احتجاجا على إصلاحات زراعية فجرت مظاهرات حاشدة في الهند، تظاهر الآلاف وسط العاصمة البريطانية لندن.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن حشدا من المتظاهرين تجمعوا عند السفارة الهندية في شارع الدويش، وهو شريان رئيسي وسط العاصمة البريطانية، وأن مجموعات من المحتجين احتشدت في ساحة الطرف الأغر.
وكان عشرات الآلاف من المزارعين في الهند قد احتجوا على ثلاثة قوانين تقول الحكومة إنها تستهدف تغيير إجراءات الشراء التي عفا عليها الزمن وإعطاء المزارعين مزيدا من الخيارات لبيع محاصيلهم.
وأشارت الوكالة إلى أنه لم يلتزم معظم المشاركين في احتجاجات لندن بالتباعد الاجتماعي، كما لم يضع الكمامات سوى القليل منهم.
وحذرت شرطة العاصمة من أن من يشاركون في تجمعات لا تحترم قيود كورونا معرضون للغرامة، وطالبت المحتجين بمغادرة المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرة وسط لندن احتجاجاً على إصلاحات زراعية في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.