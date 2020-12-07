انعدام الأمن في تيغراي يمنع دخول المساعدات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 37 دقيقة

تحول الاضطرابات الشديدة التي يشهدها إقليم تيغراي شمال إثيوبيا دون إيصال المساعدات لمئات آلاف المدنيين من محتاجيها.

وأفادت وكالة “رويترز” للأنباء بأن منظمات الإغاثة حذرت من نقص الغذاء والدواء وأكياس حفظ الجثث في منطقة تيغراي، التي كان 600 ألف فرد من سكانها يتلقون مساعدات غذائية قبل اندلاع القتال منذ شهر بين قوات الحكومة بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.

وكانت فصائل معارضة في إقليم تيغراي أكدت السبت أن انفجارات وعمليات نهب ومناوشات استمرت في أجزاء من الإقليم بعد إعلان القوات الحكومية أنها على وشك اعتقال قادة المعارضة.

وتشير الأنباء إلى أن القتال الدائر منذ نحو شهر بين القوات الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، تسبب حتى الآن بمقتل الآلاف ولجوء نحو 46 ألفا إلى السودان المجاور.