شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 26 ألف إصابة و313 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت بيانات الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى ستة ملايين و603540 إصابة كما بلغ عدد الوفيات 176941 وفاة منذ ظهور الوباء.
وتحل البرازيل حاليا في المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند.
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