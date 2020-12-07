شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل أكبر حصيلة وفيات منذ أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية وفاة أربعة أشخاص متأثرين بفيروس كورونا المستجد في أكبر حصيلة يومية للضحايا منذ أشهر. وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف المدير العام للصحة العمومية في موريتانيا في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأحد بنواكشوط إن مصالح الصحة سجلت إصابة 157 شخصا خلال هذا اليوم. وأضاف أن عدد الوفيات الاجمالي ارتفع الى 188 والاصابات الى 9516.

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