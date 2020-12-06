اخبار العالم

المغرب: 2919 إصابة جديدة و61 وفاة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 2919 إصابة جديدة و61 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة المغربية أمس الأحد، إنها سجلت 2919 حالة إصابة جديدة بفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية انخفاضا من 4118 في اليوم السابق، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 379 ألفا و657 حالة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 61 وفاة ارتفاعا من 48 السبت ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 6245.

وأوضحت الوزارة أن 3608 أفراد تعافوا من المرض مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 331 ألفا و301.

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب: 2919 إصابة جديدة و61 وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"